Это рекорд: в Курганской области коронавирусом за сутки заболели 70 человек

В Курганской области по состоянию на 15 октября лабораторно подтверждено 70 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших увеличилось до 4 тыс 703.

Более 50% всех новых случаев выявлено в Кургане, где 44 инфицированных. Также Covid-19 выявлен в Кетовском, Каргапольском, Варгашинском, Белозерском, Целинном, Щучанском, Мишкинском, Юргамышском районах. Об этом сообщает оперативный штаб регоина.



Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находится 1056 человек.

Из-за роста заболеваемости Covid-19 и ОРВИ в регионе режим самоизоляции стал обязательным для лиц страше 65 лет. По решению депутатов думы Кургана в областной столице до особого распоряжения приостановлено действие льготных проездных талонов в общественном транспорте.

Оперативный штаб региона также неоднократно сообщал, что из-за многократно возросшей нагрузки на службу скорой помощи в Зауралье пришлось изменить маршрутизацию пациентов. Зауральцев с легкими симптомами простудных заболеваний должны перетянуть на себя поликлиники, в которых созданы бригады неотложной помощи, работающие до ночи и без выходных.



Как отметила заместитель главного врача Курганской БСМП Светлана Гаптарь, население пока не привыкло к новой схеме и нагрузка на скорую остается серьезной. График приема поликлиник, а также мобильные телефоны медиков можно уточнить – здесь

Курган, Дарья Котова

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