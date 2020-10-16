В Курганской области продолжается резкий рост заболеваемости Covid-19

В Курганской области к 16 октября выявлено 72 новых случая коронавирусной инфекции. Это самый большой показатель за неделю. И если еще в понедельник, 12 октября, в Зауралье было 64 вновь инфицированных, то по данным за вчерашний день заразились 70 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, только в Кургане за сутки плюс 46 инфицированных. Остальные случаи инфекции лабораторно подтвердились в Альменевском, Кетовском, Каргапольском, Белозерском, Целинном, Щучанском, Звериноголовском, Половинском районах и в Шадринске.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 4 тыс 775 человек.

По оценке медиков, 80% заболевших игнорировали элементарные меры предосторожности, в том числе, не соблюдали масочный режим. «Новый День» неоднократно сообщал, что нагрузка на медиков Зауралья выросла в пять раз. Власти пытаются разгрузить службу скорой помощи, для чего на усиленный и семидневный режим работы перешли поликлиники.

Курган, Дарья Котова

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