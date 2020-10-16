В Кургане ищут депутата, который был обязан уйти на самоизоляцию, но дома его нет

В Кургане не могут найти депутата региональной думы Дмитрия Раиника, который должен был самоизолироваться на основании постановления Роспотребнадзора. Как сообщают инсайдеры «Нового Дня», парламентарий-единоросс, вероятно,нарушил предписание. Его не могут застать дома ни санитарные врачи, ни коллеги-депутаты.

Несколько наших инсайдеров рассказывают, что история депутата Раиника «уже всех тревожит». Под наблюдение Роспотребнадзора г-н Раиник попал как лицо, контактирующее с инфицированным Covid-19. «Через несколько дней он {Дмитирй Раиник, – прим. Ред.} почувствовал себя неважно и обратился в поликлинику. Там ему из-за симптомов ОРВИ выдали больничный», – рассказывает наш собеседнк.

Предположительно, депутат-единоросс контактировал с коронавирусным больным в первой декаде октября. На больничный он сам отправился в середине октября. Строгий режим самоизоляции Раиник, судя по предписанию Роспотребнадзора, обязан соблюдать до 21 октября.

Представители Роспотребнадзора неоднократно посещали квартиру депутата, но им никто не открыл. На его поиски отправились коллеги по облдуме, им также не повезло: они не застали Раиника дома. На телефонные звонки политик не отвечает.

Наши собеседники не скрывают, что обеспокоены: неужели парламентарий нарушает режим самоизоляции, передвигаестся по городу и подвергает опасности курганцев. «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заражение людей, карается большим штрафом: от 50 тыс рублей. Но не в деньгах дело. Страшно то, что народный избранник мог так поступить: нарушить режим самоизоляции, наплевать на предписание Роспотребнадзора», – делится своим мнением один из депутатов думы Зауралья.

Корреспондент «Нового Дня» также не смог дозвониться до депутата. На протяжении длительного времени телефон Александра Раиника был отключен.

39-летний Раиник в сентябре 2020 года был избран депутатом облдумы Зауралья, он шел по региональной группе №5 «Заозерный». На момент избрания работал директором по развитию ООО «Холдинг социально-правовой помощи «Правосудие».

Курган, Дарья Котова

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