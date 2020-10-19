В Кургане работу «коронавирусной» лаборатории ускорят с помощью нового оборудования

В Кургане создается новая лаборатория для исследования тестов на коронавирус. Ожидается, что она начнет работать в ближайшее время, уже 19-20 октября. Об этом заявил вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

Курганский вице-губернатор признал, что со сроками проведения исследований – время забора анализа на коронавирус и время получения результата – есть проблема. И власти пытаются ее решить. «В Курган поступило оборудование для новой лаборатории. Она позволит в несколько раз ускорить время проведения анализов», – сообщил Кузнецов.

Ранее губернатор Зауралья Вадим Шумков говорил о том, что на помощь медикам могут прийти и частные клиники. «Договариваемся с коммерческими клиниками о полноценном использовании их лабораторий. Привлекаем персонал», – объяснял Шумков.

С октября в Курганской области фиксируется резкий рост заболеваемости Covid-19. Общее число инфицированных – 4 тыс 924 человека. За время пандемии лабораториями медицинских организаций Курганской области проведено более 241,6 тыс тестов.

Курган, Дарья Котова

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