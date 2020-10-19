Власти Зауралья из-за ковидного бума переформатировали работу поликлиник и скорой помощи

В Курганской области, где ранее поликлиники усилили выездными бригадами, вновь переформатирована работа медучреждений. Вице-губернатор региона Владислав Кузнецов выступил с официальным сообщением, которое размещено в Телеграмм-канале оперативного штаба Зауралья.

В числе первоочередных мер: разгрузить службу скорой помощи. Как сообщал «Новый День», число обращений в скорую увеличилось в пять раз. При этом большая часть звонков поступала от курганцев, которым не требуется экстренная медицинская помощь.

«Такие граждане находятся в нетяжелом состоянии, но не знают, куда им обратиться. Как и обещали, переформатировали работу колл-центра, сейчас переводим их на круглосуточный режим работы. Операторы помогут определить, куда стоит обращаться», – уточнил Кузнецов.

При этом работу самой скорой помощи уже усилили дополнительными экипажами. «Количество жалоб существенно снизилось. Есть случаи задержек, работаем индивидуально. Будем и дальше мониторить», – пообещал курганский вице-губернатор.

Второй блок вопросов связан с работой поликлиник, которые также перегружены.

«Мы совершали объезды поликлиник, чтобы посмотреть реальную картину. В первой половине дня очереди большие – до 40-50 человек. То же самое – возле кабинетов КТ и рентгена. Стали более чётко работать с записью. Распределяем поток пациентов в течение всего дня, часть людей перенаправляем в те поликлиники, где загрузка меньше», – уточнил Кузнецов.

Принято также решение, что амбулаторным пациентам не нужно периодически посещать участкового врача, чтобы сообщить о своем самочувствии. Общаться с такими пациентами медики теперь будут по телефону.

«Попытаемся выйти на то, что каждый день амбулаторному больному будет звонить сотрудник поликлиники и по чек-листу задавать вопрос о самочувствии. Если понимаем, что схема лечения работает, то человек продолжает лечиться, если есть ухудшения, то выезжает лечащий врач, если ухудшения серьёзные, выезжает неотложная помощь», – пояснил спикер.

Напомним, ранее во всех поликлиниках Кургана из-за наплыва пациентов были открыты специальные кабинеты для приёма людей с симптомами ОРВИ и сформированы бригады неотложной помощи, которые работают до ночи 7 дней в неделю.

Информация о том, как изменилась работа поликлиник, по каким телефонам можно вызвать врача даже в вечернее время, растиражирована оперативным штабом. В памятке указаны и мобильные телефоны медиков. Всю информацию можно посмотреть здесь.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.10.20

В Кургане работу «коронавирусной» лаборатории ускорят с помощью нового оборудования. / В Кургане ищут депутата, который был обязан уйти на самоизоляцию, но дома его нет. / В Курганской области продолжается резкий рост заболеваемости Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»