В Курганской области на продажу выставлен уникальный госактив

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выставил на торги пакет акций АО «Курорты Зауралья». Аукцион назначен на 24 ноября 2020 года.

Знаменитая здравница Курганской области, в состав которой входит соленое «Озеро Медвежье», именуемое российским «мертвым морем», была включена в план приватизации летом 2019 года. Правительство региона готово продать 49% акций уставного капитала общества (это 13 тыс 264 ценных бумаг) за 359 млн 059 тыс рублей. Информация о проведении торгов размещена на официальном сайте депимущества. В данный момент это 100% госактив, собственник – правительство Курганской области.

В состав АО «Курорты Зауралья» входят санатории «Лесники», «Сосновая Роща», «Озеро Медвежье» и «Ингала». Они позиционируются как международные грязелечебницы Зауралья и действительно имеют серьезный потенциал. Эти места вполне способны конкурировать с Алтаем, где расположены популярные здравницы.

Отдельным лотом на продажу неоднократно выставлялся санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе. Лот оценен в 193 млн рублей. В состав имущества санатория входят несколько зданий и большой земельный участок в лесу.

Как ранее заявляли «Новому Дню» в профильном департаменте, «Лесники» выставлены на продажу, чтобы погасить старые долги АО «Курорты Зауралья» перед приватизацией. Но покупатель пока не нашелся.

В планах, отмечали наши собеседники в облправительстве, не просто продать «Курорты Зауралья», а оформить сделку с потенциальным инвестором или инвесторами, которые смогут вложиться в оздоровление предприятия или вообще начнут строительство новых оздоровительных комплексов.

Самый привлекательный актив АО «Курорты Зауралья» – «Озеро Медвежье». Это уникальный водоем рядом с городом Петухово. Озеро широко известно своей высокой соленостью и целебной грязью.

Курган, Дарья Котова

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