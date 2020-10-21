Для курганцев разработали подробную инструкцию: как работают медики в пандемию Covid-19

В среду, 21 октября, в правительстве Курганской области представили подробную «коронавирусную» инструкцию, в которой даны ответы на основные вопросы курганцев, связанные с оказанием медицинской помощи. В памятке подробно расписано – куда, как и в каком случае обращаться к медикам тем, кто уже заболел новой инфекцией. Даны советы и тем, кто только почувствовал симптомы ОРВИ или коронавируса. Полная версия документа – ниже.

«Новый День» сообщал, что из-за второй волны пандемии Covid-19 существенно изменился порядок работы медицинских учреждений Кургана. В первую очередь, нововведения касаются поликлиник, которые перегружены и перешли на усиленный режим работы. Помимо этого в регионе создан дистанционный медцентр. Он призван «оттянуть» на себя часть амбулаторных пациентов, разгрузить работу поликлиник и службу скорой медпомощи.

В инструкции, которую представили в облправительстве сегодня, даны ответы на вопросы: как работает дистанционный центр, что делать при первых симптомах, где получить консультацию, как записаться к врачу, как вызвать доктора на дом, при каких условиях звонить в скорую помощь, как выписать рецепт и получить лекарство, не посещая медучреждения.

«Новый День» публикует памятку «Что делать, если подозреваешь у себя коронавирус или уже болен СOVID-19» полностью, без сокращений.

Я заболел, пока не понимаю чем

1. У вас поднялась небольшая температура (37,0-37,5 градусов), есть небольшое недомогание и слабость – звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и записывайтесь на прием к терапевту. Вас запишут на определенное время. Записаться на прием также можно с помощью сети «Интернет» на портале «Поликлиника 45».

Важно! Не ходите в поликлинику без предварительной записи, чтобы не создавать неконтролируемые очереди и не повышать риск заражения.

2. У вас среднее недомогание (кроме повышения температуры тела, могут быть признаки нарушения дыхания, такие как боль в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, сухой кашель, выраженная слабость, потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи) – звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03, чтобы вызвать врача на дом (врач приходит в течение дня). Терапевт придет к вам домой, осмотрит, при необходимости выдаст направление на рентгенографию или на компьютерную томографию, а также назначит лечение. В случае необходимости врач направит к вам специалиста для взятия мазка на коронавирус.

3. У вас сильное недомогание, температура выше 38,5-39,0 градусов – примите жаропонижающее и звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03,чтобы вызвать бригаду неотложной помощи (она приедет в течение 2 часов). Терапевты придут к вам домой, осмотрят и примут решение о дальнейшем амбулаторном обследовании или госпитализации.

Важно! Людей с высокой температурой в сезон повышенной заболеваемости ОРВИ очень много. Это не значит, что у каждого СOVID-19. Не звоните в скорую помощь без явных и веских причин, если нет угрозы жизни.

4. У вас состояние, угрожающее жизни, не обязательно вызванное коронавирусом (удушье, потеря сознания, судороги, кровотечение, признаки инсульта, инфаркта, тяжелая травма и т.д.) – срочно набирайте 103, 03 или 112, вызывайте скорую помощь.

Мне уже поставили диагноз «коронавирус»

5. Вы вызывали врача на дом. У вас взяли анализ. Вы ждете результаты теста на коронавирус или уже получили его, и он оказался положительным. Не паникуйте! Если состояние нетяжелое, вы пройдете лечение амбулаторно. В назначенное время вам будет звонить специалист дистанционного медцентра и контролировать ваше состояние, чтобы назначить повторный осмотр терапевта и скорректировать лечение в случае необходимости.

Важно! Необходимо честно отвечать на вопросы специалиста дистанционного медцентра. Нельзя скрывать ухудшение своего состояния.

Если вам стало хуже, а звонок от специалиста еще не поступил – звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и вызывайте врача на дом.

6. Вы сдали тест на коронавирус самостоятельно. Тест оказался положительным, но состояние удовлетворительное (температуры нет или она ниже 38,5 градусов) – звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и вызывайте врача на дом. Терапевт придет и назначит лечение. Если температура высокая, вам вызовут бригаду неотложной или скорой помощи.

Важно! Не ходите в поликлинику самостоятельно, чтобы никого не заразить и не создавать неконтролируемые очереди.

Я болею, но не коронавирусом

7. У вас хроническое заболевание (диабет, онкология и т.д.), требующее регулярной выписки рецептов. Чтобы вы смогли получить рецепт, не подвергая себя риску заражения коронавирусом в общей очереди, позвоните в регистратуру поликлиники по месту жительства, скажите, что нужен рецепт, но вы не можете прийти за ним самостоятельно. Ваш рецепт будет передан в АО «Курганфармация», а затем лекарство отдадут волонтерам для доставки вам на дом.

Важно! Если лекарство необходимо срочно, позвоните в регистратуру поликлиники по месту жительства, скажите, что вам нужен рецепт, но самостоятельно прийти вы за ним не можете. Затем позвоните в волонтерский центр по телефону 8 800-200-34-11. Волонтер сходит в поликлинику за вашим рецептом, а затем в аптеку за лекарством, после чего принесет его вам.

8. У вас симптомы острого или серьезного заболевания. Ваше состояние не угрожает жизни, но ежедневно ухудшается, например, у вас повышается давление, сильно болит желудок или вы нащупали у себя опухоль. Звоните по телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03 и записывайтесь на прием к специалисту.

Важно! Не ходите в поликлинику без предварительной записи, чтобы не создавать неконтролируемые очереди и не повышать риск заражения.

Я контактировал с больным коронавирусом

9. Если вы контактировали с больным коронавирусоми относитесь к приоритетному уровню контактных (семья), самоизолируйтесь дома. Ждите звонка из Роспотребнадзора, специалисты которого уведомят вас о необходимости уйти на самоизоляцию. Если вы чувствуете себя нормально, но вам нужен больничный лист – звоните телефону дистанционного медцентра 8 (3522) 25-03-03, поликлиника выдаст вам больничный лист в электронном виде.

Если у вас появились признаки ОРВИ и недомогание – звоните в дистанционный медцентр по телефону 8 (3522) 25-03-03. Специалисты медцентра опросят вас и примут решение о вызове врача или бригады неотложной или скорой помощи на дом.

Важно! Необходимо честно отвечать на вопросы специалиста дистанционного медцентра. Нельзя скрывать ухудшение своего состояния.

Помните!!! Любую консультацию по коронавирусной инфекции вы также можете получить в круглосуточном режиме по горячей линии департамента здравоохранения Курганской области 8 (3522) 25-03-03.

Курган, Дарья Котова

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