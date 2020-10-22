В Курганской области коронавирусом за сутки заразились почти 80 человек

В Курганской области по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждено 77 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 5 тыс 226 человек.

Рост заболеваемости фиксируется весь октябрь. Больше всего инфицированных в Кургане – в областной столице за стуки зарегистрировано 55 новых случаев. Также коронавирус подтвердился в Кетовском, Каргапольском, Куртамышском, Половинском, Щучанском районах, в Шумихинском муниципальном округе и в Шадринске.

«Новый День» сообщал, что из-за второй волны пандемии Covid-19 существенно изменился порядок работы медицинских учреждений Кургана. В первую очередь, нововведения касаются поликлиник, которые перегружены и перешли на усиленный режим работы. Помимо этого в регионе создан дистанционный медцентр. Он призван «оттянуть» на себя часть амбулаторных пациентов, разгрузить работу поликлиник и службу скорой медпомощи. Для населения области разработана подробная памятка, в которой собраны ответы на самые часты вопросы от тех, кто уже заболел, а также от людей, у которых появились первые признаки коронавируса или ОРВИ.

Курган, Дарья Котова

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