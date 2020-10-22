В Кургане виновников хронических раскопок оштрафовали на 10 миллионов

В Кургане с 1 июня по 19 октября 2020 года было восстановлено 1067 раскопок. Неблагоустроенными на 20 октября остались еще десятки объектов. Об этом сообщает административно-техническая инспекция (АТИ) Кургана.

Как уточнили в АТИ, из 1067 старых раскопок 875 были сделаны во дворах, 192 – на проезжих частях. К 20 октября не восстановлено в полном объеме благоустройство на 63 объектах, из них 14 на проезжей части и 49 во дворах. «15 раскопок из этого списка открыты «Водным Союзом», столько же – ПАО «Курганская генерирующая компания», 13 – на счету АО «СУЭНКО», 20 – иными организациями», – отметили в мэрии Кургана.

По информации АТИ, с 1 января до середины октября из-за хронических раскопок было составлено 358 протоколов, виновные оштрафованы на общую сумму 10 млн 355 рублей.

Сотни ям на улицах Кургана – серьезная проблема для города. Из-за одой раскопки «Водного союза» на ул. Омская, 149, где все лето чинили коллектор, в 2020 году мэрия Кургана даже обратилась в суд. Руководство «Водного союза» традиционно объясняет большое количество раскопок тем, что «коммуникации изношены до предела».Напомним, «Водный союз», ПАО «Курганская генерирующая компания» и АО «СУЭНКО» – это ресурсоснабжающие компании, подконтрольные бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову.

Курган, Дарья Котова

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