В пять раз больше: в скорую помощь Кургана за сутки поступает до 700 звонков

В Кургане количество вызовов, обслуженных службой скорой помощи, увеличилось до 700 в сутки. В их числе и случаи, которые не связаны с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 23 октября сообщила и.о. главы регионального департамента здравоохранения Елена Ахмадышина.

«Отмечаем, что нагрузка на медицинский персонал в период роста заболеваемости в Курганской области действительно значительно выросла. Ситуация, конечно, сложная, но департамент здравоохранения принимает меры для повышения эффективности работы», – прокомментировала Ахмадышина. Ранее в ведомстве сообщали о том, что из-за второй волны коронавируса и роста заболеваемости ОРВИ нагрузка на службу скорой помощи увеличилась в пять раз.

Руководитель департамента отметила, что с 15 октября были выведены дополнительные экипажи скорой помощи. «В результате число вовремя обслуженных вызовов в экстренной форме увеличилось на 40%, а вызовов в неотложной форме на 30%», – уточнила и.о. главы депздрава.

Как сообщал «Новый День», в регионе в круглосуточном режиме работает единая «горячая линия». На вопросы, связанные с оказанием медпомощи, жителям Кургана 24 часа в сутки отвечают по телефону 8-3522-25-03-03. Также создан единый медицинский центр, специалисты которого вызывают курганцам врачей из поликлиник и службы скорой помощи.

Для жителей Кургана была создана памятка о том, куда, как и в каком случае обращаться к медикам тем, кто уже заболел новой инфекцией. Даны советы и тем, кто только почувствовал симптомы ОРВИ или коронавируса. Соблюдение рекомендаций из памятки позволит стабилизировать ситуацию в медучреждениях, которые сейчас работают в условиях колоссальных нагрузок.

Курган, Дарья Котова

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