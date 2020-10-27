В Зауралье продолжает бушевать снежный циклон, прекращены автобусные перевозки

В Курганской области во вторник, 27 октября, продолжает бушевать снежный циклон, который сопровождается шквалистым ветром и понижением температуры. Оперативные службы сообщают об ухудшении ситуации на дорогах: образовались накаты и наледь.

Из-за погодных условий временно приостановлены автобусные перевозки во всех направлениях по федеральным трассам. На автобусах сегодня не добраться до столиц уральских регионов – Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск. Межмуниципальные автобусные перевозки также пока прекращены.

Ограничения введены и на грузоперевозки. «В соответствии с приказом департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с 20 часов 26 октября до 20 часов 28 октября также введено ограничение движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курганской области. В случае стабилизации ситуации возможно снятие ограничении до 28 октября 2020 года», – сообщили в ведомстве.

Жителей области оперативные службы просят воздержаться в указанный срок от поездок.

Курган, Дарья Котова

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