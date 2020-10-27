Снегопад обесточил Курганскую область, работают более 100 аварийных бригад

В Курганской области энергетики вторые сутки ликвидируют последствия аномальных погодных явлений. Из-за мокрого снега и шквалистого ветра были повреждены линии электропередач, которые питают жилые дома и социальные объекты.

Как сообщили 27 октября в компании СУЭНКО, сейчас на местах аварий задействованы 102 бригады (282 энергетика), 103 единицы техники. Но порывы ветра, снегопад и налипание мокрого снега на провода приводят к новым отключениям. Энергетики работают в крайне тяжелых условиях при плохой видимости.

Чтобы снизить уровень угрозы для людей, по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова создан оперативный штаб, который принимает меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды и координирует работу всех ведомств. Губернатор дал поручение главам держать на особом контроле ситуацию с жилыми домами и оперативно получать данные о том, какая помощь нужна людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за непогоды.

Звонки от зауральцев, оставшихся без света, также принимает колл-центр ЭК «Восток»: 8-800-250- 60-06. «На особом контроле у энергетиков – социально значимые объекты: больницы, котельные, детские сады, школы. Чтобы обеспечить их резервное электроснабжение, задействованы передвижные дизель-генераторы. Например, временное питание от дизель-генератора организовано для больницы в Шумихинском районе, психоневрологического диспансера в Куртамышском районе, котельных в селах Мальцево (Шадринский район) и Деулино (Каргапольский район)», – уточнили в компании СУЭНКО.

В оперативном штабе уточнили, что аварийные работы продолжались всю ночь с 26 на 27 октября, не останавливаются и сейчас.

По предварительным данным ЦГМС, вечером 27 октября циклон должен уйти с территории региона. Основную часть работ по восстановлению электроснабжения планируется завершить к 28 октября. Как сообщал «Новый День», из-за непогоды сегодня прекращены автобусные перевозки.

Курган, Дарья Котова

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