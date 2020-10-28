В Курганской области пенсионерам продлили режим самоизоляции

В Курганской области обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 30 ноября включительно. Такое решение из-за осложнения эпидситуации принял оперативный штаб региона.

Пенсионеры могут покидать дома лишь в некоторых случаях. Это обращение за медицинской помощью; следование к месту (от места) работы (если такие граждане не находятся на дистанционном режиме работы); поход в ближайший к дому магазин или к месту приобретения услуг, а также выгул домашних животных.

Ранее операштаб рекомендовал работодателям Зауралья отправит на дистанционную работу лиц в возрасте старше 65 лет.

Также по решению оперштаба с 28 октября в Курганской области, как и в стране, введен всеобщий масочный режим.

«Нужно обязательно носить маски в местах скопления людей, в такси, на парковках автотранспорта, в торговых центрах, магазинах, общественном транспорте и лифтах. Также при проезде в автобусах нужно обязательно пользоваться перчатками», – напомнили в оперативном штабе Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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