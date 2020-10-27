В России введен всеобщий масочный режим и запрещена работа общепита после 23:00

Глава Роспотребнадзора Анна Попова запретила проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время. Новые ограничительные меры будут действовать по всей стране. Соответствующее постановление руководителя ведомства вступает в силу со среды, 28 октября.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов», – говорится в документе.

Кроме того, Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – отмечается в постановлении главы Роспотребнадзора.

Новые ограничительные меры введены для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в России «в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», следует из документа.

Москва, Наталья Петрова

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