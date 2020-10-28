В Зауралье продолжают устранять последствия шторма: без света остаются десятки населенных пунктов

В Курганской области до сих пор устраняют последствия шторма, который обрушился на регион 27 октября. Как сообщили 28 октября в энергокомпании СУЭНКО, по данным на сегодняшнее утро без света остаются потребители 71 населенного пункта.

«Бригады СУЭНКО продолжают вести аварийно-восстановительные работы на электрических сетях, пострадавших от порывистого ветра и мокрого снега. За ночь восстановлено электроснабжение 13 населенных пунктов Зауралья. Полностью работа по ликвидации последствий урагана будет завершена сегодня, 28 октября», – сообщили в компании.

Вчера днем были обесточены потребители 87 территорий, но ситуация менялась весь день, пока в Зауралье бушевал циклон. По решению губернатор Курганской области Вадима Шумкова был создан оперативный штаб, который координировал работу всех служб.

Больше всего пострадал Белозерский район, где шквалистый ветер повалил более 40 опор воздушной линии 10 кВ. Социальные объекты, которые были отключены от электроснабжения, оперативно подключали к передвижным дизель-генераторам.

Как сообщал «Новый День», затруднено и движение на дорогах. На федеральных трассах введены ограничения для пассажирского и грузового транспорта. Автобусные перевозки временно приостановлены.

Курган, Дарья Котова

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