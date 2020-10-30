Курганский губернатор Шумков оценил работу поликлиник в период пандемии

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что поликлиники Кургана сейчас загружены неравномерно. Глава региона назвал ситуацию недопустимой и потребовал ее исправить.

О загруженности поликлиник Кургана Вадим Шумков сообщил во время совещания с главными врачами, представителями Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора. Специалисты общались 28 октября в режиме видео-конференции.

«По итогам региональной проверки с фотофиксацией, которая проводится регулярно, установлено, что пока в одно и то же время в одних филиалах людям приходится сидеть в очередях, чтобы дождаться приема, в других филиалах – пустые коридоры, а филиалы полклиники №2 в Глинках и в Керамзитном и вовсе оказались закрытыми на момент проверки 16 часов 28 октября», – сообщил губернатор.

Шумков подчеркнул, что с учетом нынешней ситуации – второй волны пандемии коронавируса, важно правильно перераспределять потоки пациентов, учитывая загруженность медучреждений.

«Это ваша способность и умение управлять потоками. Я не случайно привел пример с пустыми коридорами в поликлиниках. Сейчас наибольшая проблема не в нехватке ресурсов, а в управлении ими», – сказал губернатор.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области, чтобы разгрузить поликлиники и службу скорой помощи, нагрузка на которую усилилась в разы, создан дистанционный медцентр. Также в кгрулосуточном режиме работает горячая линия. Вопросы можно задать по телефонам: 8-3522- 25-03-03; 8-800-300-4-300.

Курган, Дарья Котова

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