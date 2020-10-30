Заболеваемость по Covid-19 в Курганской области чуть снизилась

В Курганской области к 30 октября немного снизился суточный прирост по коронавирусу. Лабораторно подтверждено 77 новых случаев, против рекордных 80 за вчерашний день.

В областной столице Зауралья новой инфекцией за сутки заразились 45 человек. Инфекция также подтвердилась в 12 территориях региона: в Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах, Шумихинском, Макушинском муниципальных округах и в городе Шадринске.

Как сообщает оперативный штаб региона, по выздоровлению за сутки больницы покинули 71 человек. С начала фиксации заболеваемости в Курганской области было выявлено 5 тыс 853 заболевших Covid-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.10.20

Курганский губернатор Шумков оценил работу поликлиник в период пандемии. / В Кургане «луддиты» пытались сжечь новую лыжную базу. / В Зауралье после снежного шторма полностью возобновилось движение на федеральных трассах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»