Все школы Курганской области переходят на дистант

Ученики школ Курганской области с 1 по 11 классы со 2 по 15 ноября будут учиться дистанционно. Об этом 30 октября заявил глава регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.

После осенних каникул на дистант переходят все школы региона. Андрей Кочеров уточнил, что такое решение было принято оперативным штабом региона. Чиновник подчеркнул, что это вынужденная мера.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. За две недели спада заболеваемости не произошло. Вместе с тем, увеличенные каникулы позволили приостановить рост заболеваемости среди учителей и главное – детей. Поэтому было принято решение продолжить образовательный процесс в дистанционном формате», – прокомментировал глава профильного департамента.

По словам Андрея Кочерова, тайм-аут пришлось взять еще и потому, что болеют учителя. «Нужно время, чтобы они поправились, вернулись в строй и продолжили обучать наших с вами детей в привычном формате. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Надеюсь, следующие две недели, которые школьники и педагоги проведут дома, помогут нам стабилизировать ситуацию и снова вернуться в школы», – добавил директор департамента.

Ранее на дистанционное обучение перешли студенты всех вузов и ссузов Курганской области.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье были сдвинуты сроки осенних школьных каникул. Они начались раньше – с 16 октября. Оперштабом было принято решение продлить их на три недели, то есть до пятницы – 6 ноября. Также оперативным штабом региона было принято решение, что несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено появляться на улице до 8 ноября.

Курган, Дарья Котова

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