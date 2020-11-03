Курганский губернатор Шумков обратился к родителям из-за дистанта школьников

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, почему все школы региона до 16 ноября перешли на дистанционное обучение.

«С 2 ноября дня дети учатся дистанционно. Процесс непростой. Среди детей заболеваемость ОРВИ намного ниже, чем в прошлые годы, но 10% преподавателей болеют различными заболеваниями, включая ОРВИ. Среди них немало и возрастных, а это дополнительные риски. Пока дистанционное обучение на две недели. Будем постоянно мониторить ситуацию», – написал 2 ноября в своем Инстаграм Шумков. Губернатор также объявил голосование и задал вопрос жителям области: «дистанционка – это терпимо?». У участников опроса два варианта ответа: «да» или «нет».

В пресс-службе губернатора накануне сообщили, что региональный департамент образования и науки организовал работу горячей линии по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации по COVID-19. На все вопросы родителей специалисты профильного ведомства отвечают по телефону: 8 (3522) 46-14-41. Как сообщал «Новый День», ученики школ Курганской области с 1 по 11 классы со 2 по 15 ноября будут учиться дистанционно.

Курган, Дарья Котова

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