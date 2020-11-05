В Кургане вынесен приговор педофилу, который напал на ребенка своих друзей

В Кургане вынесен приговор 36-летнему мужчине, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. На свою жертву преступник напал, когда был в гостях у знакомых. Суд отправил курганца в колонию на 15 лет и 6 месяцев.

«Новый День» сообщал, что преступление было совершено в сентябре 2020 года. «Мужчина, находясь в гостях у знакомых, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их малолетнего ребенка. Действия злоумышленника были пресечены родителями, после чего мужчина был передан представителям правоохранительных органов», – ранее уточняли в региональном Следкоме. До суда обвиняемый находился в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено по ст. ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Курган, Дарья Котова

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