В Курганской области для «Водного союза» утвердили новые тарифы

Для ресурсоснабжающей компании «Водный союз» утверждены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Соответствующие постановления регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов утверждены 3 ноября.

Как сообщается в документе ведомства, стоимость одного кубометра воды для жителей Кургана, Кетово, Кетовского района с 1 ноября увеличивается почти на рубль: с 29 руб. 50 коп. до 30 руб.73 копеек. Такой тариф также будет действовать в промежуток с 1 января 2021 года по 1 июня 2021 года. Во втором полугодии тариф на воду опять изменится и составит 44 руб. 86 копеек.

Тариф на водоотведение также пересмотрен. С 1 ноября он увеличится до 27 руб.49 копеек. С 1 июня 2021 года ожидается рост до 41 руб.51 копейки.

О повышении тарифов для населения Зауралья сегодня сообщил губернатор области Вадим Шумков. Он сделал важное заявление: рост тарифов, утвержденных для «Водного союза», населению будет субсидировать бюджет с использованием дополнительных средств от новых налогоплательщиков.

Губернатор Шумков объяснил, что «заморозка» тарифов невозможна. «Практически каждый день происходят аварии на сетях, износ которых близок к 100%. За 9 месяцев 2020 года на водопроводе была 381 авария. Вы и сами видите это практически каждый день. Приведение в порядок этих объектов требует огромных затрат. Вопрос этот многократно отодвигался и также становился предметом для провокаций и популизма, но не для поиска продуктивных решений. Настало время браться и за него», – написал сегодня на своей странице «ВКонтакте» Вадим Шумков.

Также глава региона сегодня озвучил новые тарифы на электроэнергию. За электроэнергию курганцы будут платить 3,43 руб. за 1 кВт вместо нынешних 3,32 руб. за 1 кВт.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.11.20

В Курганской области за сутки выявлено более 90 заболевших Covid-19. / Курганский губернатор прокомментировал повышение тарифов в регионе. / В Кургане вынесен приговор педофилу, который напал на ребенка своих друзей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»