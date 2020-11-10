Власти Курганской области возвращают бизнесу затраты на лизинг

В Курганской области бизнес-структурам компенсируют 50% затрат на лизинг нового оборудования. Такая мера поддержки введена по инициативе губернатора Вадима Шумкова, прием заявок уже начался.

Как сообщает 10 ноября пресс-служба курганского губернатора, компенсация затрат на лизинг предусмотрена индивидуальной программой социально-экономического развития Курганской области, которую во время визита в регион в феврале 2020 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заявки от компаний принимаются до 20 ноября, их обрабатывает Фонд «Агентство технологического развития Курганской области». Заявители могут получить до 50% от договора лизинга. Единственное условие: договор на покупку оборудования должен быть заключен не ранее октября 2019 года.

Это не первый этап обработки подобных заявок от бизнес-структур в Курганской области. В сентябре 2020 года Фонд «Агентство технологического развития Курганской области» отобрал 28 проектов, предпринимателям совокупно было возмещено более 138 млн рублей.

«Предпринимателям не всегда легко решиться на покупку нового оборудования – средства на это уходят большие, а окупаемость небыстрая. Но вместе с этим обновление производства – это, как правило, новые рабочие места, более комфортные условия работы для персонала, это развитие бизнеса, новые ниши и рынки сбыта. Поэтому мы надеемся, что компенсация затрат на лизинг будет способствовать развитию бизнеса», – прокомментировала глава Фонда Инвестиционное агентство Курганской области Анна Агафонова.

Курган, Дарья Котова

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