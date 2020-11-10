Губернатор Шумков перечислил главные для Зауралья медицинские стройки

Губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил первоочередные планы по переоснащению сферы здравоохранения. В том числе, с учетом нагрузки на медиков из-за пандемии коронавируса. Главные стройки глава региона перечислил во вторник, 10 ноября, на своей странице в «ВКонтакте».

Как уточнил Шумков, к инфекционному госпиталю, где сейчас лечат коронавирусных больных, будет пристроен модуль на 100 коек. «Сейчас идет уточнение привязки объекта и его технических деталей», – написал губернатор.

На 2021 год также запланированы большие стройки. Их три. Так, с помощью федеральной программы модернизации первичного звена в Кургане начнется обещанное строительство детской поликлиники в Заозерном. Проект прошел экспертизу. Участок и сети готовы. Ранее вопрос открытия детской поликлиники в столице Зауралья на пр. Голикова поддержал премьер-министр Мишустин.

Второй объект – строительство большого здания хирургического комплекса при онкодиспансере. Как уточнил губернатор Шумков, данный проект также прошел экспертизу.

Еще одно строительство начнется в Шадринске, где к ЦРБ будет привязано новое здание. «По периоду начала строительства будем уточняться в зависимости от хода подготовки», – написал глава региона.

Отдельный блок перезагрузки связан с многочисленными ремонтами. «В 2021 году будет проведено большое количество ремонтов ЦРБ и поликлиник. Это пойдет продолжением нашей работы по модернизации множества объектов медицинского профиля, начатой в прошлом году. Задача – за трехлетку привести в порядок все основные действующие объекты, где оказывается медпомощь населению», – уточнил Шумков.

Курган, Дарья Котова

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