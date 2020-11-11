В Кургане скончался известный коммунист и экс-депутат Госдумы

В Кургане на 69-ом году жизни скончался коммунист, первый секретарь курганского комитета КПРФ, экс-депутат Василий Кислицын.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном отделении партии, Василия Кислицына не стало 10 ноября. Он имел серьезные хронические заболевания, в том числе, у него был диабет. В реготделении КПРФ предварительно сообщают, что похороны и прощание с партийцем будет проходить в субботу, 14 ноября.

Василий Кислицын родился в Кургане в 1952 году. С 1999 по 2003 годы был депутатом Госдумы РФ. В 2010 году избран депутатом думы Курганской области, руководил в региональном парламенте фракцией КПРФ. Занимал пост первого секретаря комитета Курганского областного отделения КПРФ. Также Кислицын был председателем областного общества краеведов.

Курган, Дарья Котова

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