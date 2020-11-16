Депутаты думы Курганской области готовы принять бюджет региона на 2021 год

Депутаты думы Курганской области 24 ноября в первом чтении планируют принять проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Предварительные данные в парламент Зауралья уже внесло профильное ведомство – финуправление.

Финансовое управление Курганской области предоставило следующие параметры областного бюджета на 2021 год: доходы предусмотрены в сумме 48,7 млрд рублей, расходы – 51,9 миллиардов. Соответственно, бюджет вновь будет дефицитный, кассовый разрыв составит 3,3 млрд рублей. Более 60% расходов – финансирование социальной сферы региона. На эти цели предусмотрено более 31 млрд рублей.

Прогнозируется, что собственные доходы Зауралья в следующем году составят 23,2 млрд рублей, рост по сравнению с 2020 годом – 12,5%.

В 2020 году бюджет Курганской области был утвержден в сумме 55,4 млрд рублей. Расходы – 55,1 млрд рублей. Дефицит был запланирован в сумме 4,7 млрд рублей. Госдолг Зауралья за текущий год не увеличился и составляет 16 млрд 586 млн рублей. Из этой суммы 11,5 миллиардов – коммерческие кредиты, которые область периодически брала с 2012 года.

Как сообщал «Новый День», в ближайшее время власти планирует перекредитоваться, чтобы погасить кабальные кредиты прошлых лет. Область планирует занять у банков 6,5 млрд рублей, чтобы досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов.

По ранее привлеченным кредитам ставка составляет от 7,5 процентов до 8 процентов годовых. Это кабальные условия. Чтобы досрочно погасить половину таких кредитов, Зауралье готовится к рефинансированию. Новый заем – порядка 6,5 млн рублей, регион планируют взять под 5,25% процентов годовых. Это позволит существенно сократить расходы на обслуживание госдолга.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.11.20

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