Военные запускают в Курганской области вертолеты для транспортировки тяжелых больных с Covid-19

В Курганской области тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией из районных центров в Курган будут доставлять на вертолетах. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

К транспортировке будут привлечены военные медики и сотрудники курганского областного центра медицины катастроф. Санавиация будет снабжена медицинским оборудованием для поддержания жизни тяжелых пациентов во время полета.

«Руководить транспортировкой и сопровождать пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, во время перелёта будут военные медики. Для этого ЦМК выделил вертолёт, оснащённый медицинским модулем», – сообщается на сайте Минобороны.

«Новый День» сообщал, что сводный отряд военных медиков прибыл в Курганскую область в конце октября, чтобы помочь региону справиться со второй волной коронавируса. Представители, прибывшие в Зауралье по линии военного ведомства, после анализа ситуации заявили, что область хорошо подготовилась к всплеску заболевания. Между тем, руководитель бригады прибывших медиков Алексей Сигидаев утверждает, что есть вопросы к медработникам как в ковидаряих, так и в поликлиниках.



Напомним, ситуация в регионе сложилась непростая. Уровень заболеваемости Covid-19 растет. Ежедневно лабораторно подтверждается более 90 новых случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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