Озвучена сумма выпадающих доходов бюджета Курганской области из-за пандемии Covid-19

В 2020 году выпадающие доходы консолидированного бюджета Курганской области ожидаются на уровне 1,4 млрд рублей. Сумма, которую регион недополучит из-за пандемии Covid-19, озвучена в документации, подготовленной финуправлением региона для принятия бюджета на 2021 год.

«В 2020 году условия реализации бюджетной политики значительно изменились в связи с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции. В условиях сложившейся ситуации выпадающие доходы консолидированного бюджета Курганской области в 2020 году могут составить на уровне 1,4 млрд рублей. При этом планируется обеспечить исполнение в полном объеме первоочередных социально-значимых расходов (заработная плата работникам бюджетной сферы, социальные выплаты гражданам, включая расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения)», – сообщается в материалах финуправления Зауралья.

В разгар первой волны пандемии губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что сумма выпадающих доходов может составить около 2 млрд рублей. Это были предварительные прикидки и прогнозы, сделанные в середине финансово-бюджетного года.

В августе Курганская область получила из федерального бюджета «коронавирусную» помощь – 858 млн рублей. Деньги были выдлены для компенсации выпадающих доходов в период пандемии. В пресс-службе курганского губернатора тогда уточняли, что средства перечисляют тем регионам, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Средства помогут Курганской области частично компенсировать выпадающие доходы и стабилизировать финансовую ситуацию в регионе.

Как сообщало агентство «Новый День», параметры областного бюджета на 2021 год уже озвучены. Доходы предусмотрены в сумме 48,7 млрд рублей, расходы – 51,9 миллиардов. Соответственно, бюджет вновь будет дефицитный, кассовый разрыв составит 3,284 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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