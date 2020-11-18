Бюджет Зауралья впервые оплатит ремонт фасадов многоквартирников в Кургане

Из бюджета Курганской области выделено 80 млн рублей на ремонт фасадов жилых домов в Кургане. В список ремонтов попали 33 многоквартирника.

Как сообщает 18 ноября пресс-служба курганского губернатора, деньги – 80 млн рублей, были выделены по поручению главы региона Вадима Шумкова. На большей части домов до конца года работы полностью закончат или уже завершили, остальные сделают в 2021 году.

«Дома выбирались по определенным критериям – если выполнен капитальный ремонт кровли, есть кирпичный оштукатуренный фасад, и если дом расположен вдоль магистральной улицы», – уточнили в облправительстве.

Подобную ремонтную кампанию региональный бюджет не оплачивал очень долгое время. А подоного объема финансирования не было никогда. Как ранее заявлял директор ДЖКХ мэрии Кургана Александр Гонцов, ремонтная программа направлена на улучшение внешнего облика областного центра. Г-н Гонцов также добавил, что для создания единого стиля вся цветовая гамма фасадов согласована с департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений.

Курган, Дарья Котова

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