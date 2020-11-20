Индивидуальных предпринимателей примут в особую экономическую зону «Курганская»

Индивидуальные предприниматели наравне с юридическими лицами смогут воспользоваться льготами резидентов особой экономической зоны «Курганская» (ОЭЗ «Курганская»). Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

ИП, получившие статус резидента ОЭЗ «Курганская», смогут направить федеральное финансирование на первоначальный взнос по договорам лизинга, на реализацию проектов по внедрению передовых технологий, создание новых продуктов и импортозамещающих производств.

Напомним, ключевой площадкой для ОЭЗ «Курганская» стал Курганмашзавод. В постановлении за подписью Мишустина также сообщается, что ОЭЗ «Курганская» расширяет свою территорию. «Значительное, до 267,8 га, расширение площади создаваемой особой экономической зоны «Курганская» позволит включить в нее новые площадки, на которых смогут разместиться новые производства», – прокомментировал заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

Архипов напомнил, что создание особой экономической зоны – это часть программы индивидуального развития Курганской области, которую в феврале 2020 года Зауралью утвердил Мишустин. В рамках данной программы Курганская область до 2024 года получит 5 млрд рублей.

Средства направят, во-первых, на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. Во-вторых, на поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для жилых районов. Создание особой экономической зоны – одна из составляющих программы.

Курган, Дарья Котова

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