В Курганской области для младшеклассников закончился дистант

В Курганской области ученики 1-4 классов возвращаются в школы: к очному обучению дети приступят с 30 ноября. Такое решение 23 ноября принял оперативный штаб региона.

«Участники оперативного штаба при принятии решения учитывали ситуацию с заболеваемостью. За 4 недели, пока школьники находились дома (сначала на каникулах, а затем учились в дистанционном формате), во много раз снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди детей и подростков. Также в муниципалитетах региона постепенно выздоравливают заболевшие учителя. А для нас число заболевших педагогов – это тоже важный показатель, тем более, что многие из них – пожилые. В течение прошлой недели мы следили за ситуацией в небольших сельских школах, где младшеклассники учились очно. Большого прироста по заболеваемости не было», – рассказал директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Как сообщал «Новый День», со 2 ноября на дистанционное обучение перешли все школы Зауралья. Это было связано с ростом заболеваемости ОРВИ и Covid-19 как среди детей, так и среди учителей. С 16 ноября в школы после онлайн-обучения вернулись младшеклассники малокомплектных сельских школ (до 100 учеников) – ученики 1-4 классов. Теперь в обычном режиме начнут учиться все ученики с 1 по 4 класс.

Курган, Дарья Котова

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