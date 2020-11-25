Правительство Зауралья ищет банк, чтобы занять 4,5 миллиардов

Правительство Курганской области в декабре подведет итоги двух аукционов на открытие кредитных линий. Суммарный объем лотов – 4,5 млрд рублей. О том, что область собирается занять у банков миллиарды, сообщалось ранее. Деньги Зауралью нужны, чтобы рефинансировать кредиты прошлых лет, взятые под слишком высокий процент.

Как сообщается на сайте госзакупок, лимит одной кредитной линии составит 2,5 млрд, деньги выдаются сроком на 548 дней. Период выборки кредитной линии: с 22 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно. Процентная ставка не должна превышать 5,25%. Требования по второму аукциону с лимитом 2 млрд рублей – аналогичные. В материалах закупки уточняется, что деньги нужны для погашения долговых обязательств. Прием заявок от финансово-кредитных организаций заканчивается 7 декабря.

О том, что Зауралье готовится к рефинансированию старых кредитов, Финуправление региона объявило 13 ноября. Было заявлено, что область готова занять у банков 6,5 млрд рублей, чтобы досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов, которые Курганская область с 2012 года оформляла под 7,5%-8% годовых.

Именно из-за таких ставок было принято решение перекредитоваться на более выгодных условиях – со ставкой не более 5,25%. Это позволит существенно сократить расходы на обслуживание госдолга. «Данная мера, с учетом того, что ранее также были снижены ставки по части кредитов, позволит, по оценкам Финансового управления Курганской области, сократить расходы областного бюджета на обслуживание долговых обязательств более, чем на 85 млн. рублей», – ранее прокомментировали в пресс-службе курганского губернатора.

Напомни, по состоянию на 1 октября 2020 года госдолг Курганской области составляет 16 млрд 586 млн рублей. Из этой суммы 11,5 миллиардов – коммерческие кредиты, которые область периодически брала с 2012 года.

Курган, Дарья Котова

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