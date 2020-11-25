Курганским либерал-демократам выбрали лидера

Депутат думы Курганской области, член партии ЛДПР Юрий Ярушин назначен координатором курганского регионального отделения партии.

Как сообщил 25 ноября Юрий Ярушин, решение о его назначении принял высший совет партии ЛДПР. Таким образом, Ярушин в третий раз получает пост лидера курганских либерал-демократов.

«Я в партии уже 20 лет, два срока возглавлял отделение. Назначение на третий срок – это показатель большого доверия ко мне со стороны руководства партии», – прокомментировал свое назначение Ярушин.

Партиец также заявил, что реготделение ЛДПР сейчас активно готовится к выборам в Госдуму РФ. И у партии на предстоящую большую кампанию уже «намечен четкий план действий».

Сам Ярушин неоднократно становился депутатом областной думы Курганской области. Он заседает в региональном парламенте с 2004 года, был депутатом облдумы четвертого и пятого созывов. Сейчас – действующий парламентарий думы Зауралья шестого созыва.

Курган, Дарья Котова

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