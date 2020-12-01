В Зауралье вынесли приговор супругам, которые содержали бордель с детьми

В Курганской области суд вынес приговор супружеской паре, которая несколько лет содержала бордель в Кургане. Супруг – 50-летний мужчина, отправился в колонию общего режима на 3 года, его молодая жена – 21-летняя женщина, приговорена к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания.

«Новый День» сообщал, что супруги «трудоустраивали» девушек проститутками с 2015 по 2019 годы. Клиентам, в том числе, интимные услуги оказывали несовершеннолетние девушки.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ. Владельцев притона судили за организацию занятий проституцией и вовлечение в этот процесс несовершеннолетних. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его супруге – в виде 5 лет лишения свободы, с отсрочкой до достижения ее ребёнком 14-летнего возраста», – сообщили 1 декабря в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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