Бывший замгубернатора Зауралья по просьбе следствия задержится в СИЗО до весны

Суд Кургана по просьбе следствия в очередной раз продлил срок ареста экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Как сообщили 1 декабря «Новому Дню» в пресс-службе суда, Пугин проведет в СИЗО еще три месяца – до 3 марта включительно.

Как сообщал «Новый День», Пугин был арестован в конце апреля 2020 года. Ему первоначально было предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). СУ СКР по Курганской области сразу выступило с ходатайством, что экс-чиновник на момент следствия должен быть этапирован в СИЗО.

Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин – один из фигурантов громкого дела, связанного с освоением бюджетных денег в рамках госконтрактов. Вместе с ним со следователями сейчас общаются экс-заместитель главы Шадринска Вячеслав Рознин и вся верхушка курганской фирмы «Мультипласт» .

Коммерсанты получали на территории региона крупные госконтракты, работы не выполняли, но оплату строителям переводили по фиктивным актам, которые им подписывали чиновники.

Экс-заместитель главы Шадринска Рознин, а также топ-менеджеры ООО «Мультипласт» первыми попали под следствие. Силовики долго искали лишь коммерческого директора строительной фирмы Михаила Третьякова, который сбежал и был объявлен в международный розыск. Но в июне этого года его удалось задержать. И теперь он дает показания против своего покровителя Пугина.

В конце лета, когда удалось арестовать Третьякова, региональный Следком сообщил, что в деле Пугина появились новые эпизоды. По версии следствия, он получал от коммерсантов крупные взятки. Пока речь идет о 700 тыс рублей.

Показания на Пугина дал коммерческий директор ООО «Мультипласт» Михаил Третьяков. Он и рассказал, когда и сколько платил Пугину «за покровительство при получении муниципальных контрактов». И Пугину, и взяткодателям следователи предъявили новые обвинения. Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ. Все имущество Пугина сейчас арестовано.

Напомним, Пугин занимал пост первого заместителя губернатора Курганской области в период с 2014 по 2019 годы. Регионом тогда руководил губернатор Кокорин.

Курган, Дарья Котова

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