Суд оставил в СИЗО экс-заместителя губернатора Курганской области Пугина

Суд Кургана в четверг, 30 июля, продлил срок ареста экс-замгубернатора Зауралья Сергея Пугина. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, в СИЗО Пугин останется еще на два месяца – до 3 октября.

Как сообщал «Новый День», в апреле Сергей Пугин, считавшийся ключевой фигурой в команде экс-губернатора Курганской области Алексея Кокорина, был задержан и этапирован в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Задержание Пугина – это продолжение громкой коррупционной истории с участием заместителя главы Шадринска Вячеслава Рознина и всей верхушки курганской фирмы «Мультипласт». Коммерсанты получали на территории региона крупные госконтракты, работы не выполняли, но оплату строители получали по фиктивным актам, которые им подписывали чиновники.

Экс-заместитель главы Шадринска Рознин, а также топ-менеджеры ООО «Мультипласт» первыми попали под следствие. Силовики долго искали коммерческого директора строительной фирмы Михаила Третьякова, который сбежал и был объявлен в международный розыск. Но в июне его удалось задержать.

Курган, Дарья Котова

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