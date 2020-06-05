В Зауралье арестован беглый коммерсант, по делу которого проходит и экс-замгубернатора Пугин

Коммерческий директор ООО «Мультипласт» Михаил Третьяков, ранее объявленный в международный розыск, задержан. Об этом 5 июня сообщает СУ СКР по Курганской области. Третьяков, все руководство фирмы, а также два экс-чиновника Зауралья проходят по резонансному уголовному делу, связанному с исполнением госконтрактов.

«Михаил Третьяков – организатор совершенных преступлений, скрывавшийся от уголовного преследования и объявленный ранее органами предварительного следствия в международный розыск, задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области с привлечением регионального УМВД», – сообщает региональный Следком.

Обвинение Третьякову, в связи с его побегом, было предъявлено заочно в коне 2019 года. Он проходит по двум статьям УК РФ – ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Как сообщал «Новый День», по «делу «Мультипласта» проходят несколько человек.В их числе экс-замгубернатор Курганской области Сергей Пугин, считавшийся ключевой фигурой в команде экс-губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Он арестован и находится в СИЗО. Также был задержан бывший заместитель главы Шадринска Вячеслав Рознин. Фигуранатами дела стали все топ-менеджеры «Мультипласта». Скрыться от силовиков удалось только Третьякову.

Коммерческая фирма на деньги федерального бюджета должна была исполнить два контракта: комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино.

Работы выполнены не были, но Пугин и Рознин подписали подрядчику фиктивные акты, благодаря которым была произведена оплата. «Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей», – ранее уточнял региональный Следком.

Курган, Дарья Котова

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