Из-за новой системы аэронавигации «Победа» отменяет рейсы из Кургана

Авиакомпания «Победа» (лоукостер, входит в группу «Аэрофлот») отменила в декабре три рейса Курган-Москва-Курган. Отмена связана с вводом новой структуры воздушного пространства в европейской части России.

Как сообщил «Новому Дню» директор АО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко, в декабре авиакомпания «Победа» закрыла три курганских рейса: 8, 15 и 22 декабря. Именно в эти даты пилотам АК «Победы» не будут выделены инструкторы, которые должны сопровождать их в полете из-за ввода новой системы аэронавигации.

Новая система аэронавигации в европейской части России начала действовать с 3 декабря. Для авиаторов вводятся новые обозначения. И на новую систему должны перейти 49 аэропортов.

Федеральные СМИ сообщили, что АК «Победа» не успела подготовиться к нововведениям. «В маршрутной сетке «Победы» к моменту ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России (начинает действовать с 3 декабря) поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию из-за «нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок», – цитирует РБК летного директора «Победы» Дениса Петрикова.

И до конца декабря российский лоукостер отменил 110 рейсов. «Победа» решила не отменять все рейсы в семь российских городов благодаря включению в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты в аэропортах, по которым не обновлены данные, «вслепую», т.е. по указаниям диспетчеров и бумажным картам. Но частичной отмены рейсов было не избежать, потому что число таких полетов ограничено количеством инструкторов в штате лоукостера», – говорил РБК источник в компании.

Отметим, что 8, 15 и 22 декабря «Победа» не будет выполнять рейс ДР-495 «Москва-Курган» и обратный рейс ДР-496 «Курган-Москва».

Как сообщал «Новый День», в декабре и авиакомпания «ЮТэйр», выполняющая ежедневные рейсы по маршруту Москва-Курган-Москва, также скорректировала свое расписание и отменила 17 вылетов. В том числе, АК «ЮТэйр» отказалась и от новогоднего рейса. Как сообщается на официальном сайте аэропорта Курган, полеты по маршруту №266 «Курган-Москва» отменяются 2,3,6,9,10,13,16,17,20,23,24 декабря. Обратный рейс – «Москва-Курган» (№265) – не будет выполняться 1,2,5,8,9,12,15,16,19,22,23 и 31 декабря.

Сетка полетов в январе 2021 года также скорректирована. Невозможно будет воспользоваться рейсом Курган-Москва 1,7,13,14 и 17 января. Из Москвы в Курган не будет полетов 6,12,13 и 16 января.

По словам Дмитрий Коваленко, «ЮТэйр» меняет расписание из-за снижения пассажиропотока.

Курган, Дарья Котова

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