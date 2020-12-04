Владельцы коммунального бизнеса Зауралья пообещали вложить в региональное здравоохранение десятки миллионов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с уральским энергетиком, акционером АО «Корпорация СТС» Алексеем Бобровым. Бизнесмену и его партнеру Артему Бикову, напомним, подконтрольны ключевые ресурсоснабжающие компании региона.

Как сообщает пресс-служба Шумкова, стороны обсудили совместную работу по созданию коммунальной инфраструктуры в Кургане, открытие в области новых производств и комплекс мер по оптимизации тарифов на электроэнергию, принимаемых на федеральном уровне.

«Новый День» сообщал, что для Курганской области на долгосрочную перспективу решилась основная тарифная проблема. Речь о высокой стоимости энергоресурсов, которая фактически лишает курганские предприятия конкурентоспособности. Губернатор Шумков неоднократно обращался в федеральный центр за помощью в этом вопросе.

В результате этой осенью на уровне Москвы была поставлена точка в многолетней дискуссии об объединении энергосистем Курганской области с «тюменской матрешкой». В конце октября вопрос о том, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут частично взять на себя расходы Зауралья, был вынесен заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым на уровень президента России. «Это приведет к снижению тарифа на передачу электрической энергии в Курганской области на 34% (имеется в виду стоимость электроэнергии на оптовом рынке для Курганской области – прим. ред.) при росте для других на 1%», – сообщалось в письме на имя Владимира Путина, на котором глава государства поставил визу «Согласен». Отметим, что речь идет о снижении тарифов для потребителей из категории «прочие». Это бизнес и муниципалы. Пробное объединение энергосистем планируется на ближайшие пять лет.

Кроме этого, губернатор Шумков и Алексей Бобров обсудили экономические и социальные вопросы. Речь шла о развитии проектов в сфере АПК, а также индустриальных производствах на базе площадки бывшего завода КЗКТ. Социальный блок вопросов касался помощи здравоохранению Зауралья. Бизнесмену было предложено присоединиться к программе модернизации учреждений здравоохранения и помочь больницам, которые не попадают в программу модернизации первичного звена.

«Речь о поликлиническом звене и о больнице скорой медицинской помощи Шадринска, где годами не было ремонта, – сказал Вадим Шумков. – А ведь в БСМП расположено первичное сосудистое отделение, в котором лечат пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Это люди, которые сильнее других страдают от коронавирусной инфекции». Г-н Бобров заверил главу региона, что от лица корпорации на ускоренный ремонт указанных объектов будет направлено более 50 млн рублей. «Работы начнутся в начале следующего года», – пообещал Алексей Бобров.

Курган, Дарья Котова

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