В Курганской области на здравоохранение направят миллиарды рублей

Правительство Курганской области, продолжая модернизацию учреждений здравоохранения, рассчитывает получить из федерального бюджета 3,6 млрд рублей. Регион подал заявку на 2021 – 2025 годы в рамках новой федеральной программы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Вадима Шумкова, средства ожидаются в рамках федеральной программы модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Вклад в программу самой Курганской области должен превысить 119,6 млн рублей. Это деньги областного бюджета.

В 2021 году в Зауралье запланирован ремонт почти во всех центральных районных больницах и нескольких поликлиниках, в каждом районе приведут в порядок по нескольку ФАПов, приобретут более 70 единиц транспорта для врачей и фельдшеров. Больницы получат новое высокотехнологичное оборудование. Прорабатывается вопрос по строительству в областном центре взрослой поликлиники.

Как сообщал «Новый День», с помощью других федеральных программ в Кургане начнется и строительство детской поликлиники в Заозерном. Также запланировано строительство нового хирургического корпуса для онкологического диспансера.

Второй по величине город Зауралья – Шадринск, также попал в программы. В 2021 году запланирован ремонт Шадринской больницы скорой медицинской помощи, в центральной районной больнице продолжат ремонт стационара и полностью обновят здание поликлиники. Приведут в порядок три филиала городской поликлиники. В планах строительство нового корпуса Шадринской ЦРБ, который будет ориентирован на родовспоможение и медицинскую помощь по профилю женского здоровья.

Также будет продолжено техническое оснащение шадринских медучреждений. Напомним, в этом году для Шадринской БСМП уже закуплен компьютерный томограф, городскую поликлинику оснастили рентгеном и маммографом. Позднеев Шадринске появятся еще один КТ и маммограф.

Программа модернизации здравоохранения началась в 2020 году. За последние два года на это было направлено более 2 млрд рублей, в том числе из средств областного бюджета. Отремонтировано более двух десятков больниц и поликлиник, установлено 30 новых модульных ФАПов. Закуплено высокотехнологичное оборудование – компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентгены, аппараты УЗИ и ИВЛ, 65 автомобилей скорой помощи.

В этом году планируют завершить капитальный ремонт Курганской больницы скорой медицинской помощи (здание капитально ремонтируют впервые за почти 50 лет) и Звериноголовской центральной районной больницы. До конца года обновят 5 корпусов детской поликлиники в Кургане. По поручению губернатора Вадима Шумкова начат ремонт в областной инфекционной больнице и онкологическом диспансере. В ближайшее время приступят к ремонтным работам в отделениях областной клинической больнице и 2-й городской больнице в Кургане.

Курган, Дарья Котова

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