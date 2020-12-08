В Зауралье завершено расследование коррупционного дела экс-замгубернатора Пугина

СУ СКР по Курганской области завершило расследование громкого коррупционного дела, фигурантом которого стал бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин. Подследственный и его адвокаты приступили к изучению томов уголовного дела, сообщает региональный Следком.

Пугину, которого арестовали в апреле 2020 года, сначала было предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В ходе расследования добавились четыре эпизода в рамках ст.290 УК РФ (получение взятки).

Криминальная история началась несколько лет назад, когда в Курганской области на средства федерального и областного бюджетов строились инфраструктурные объекты в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района. Подрядчиком стала компания «Мультипласт», которая не выполнила работы, но получила бюджетные деньги.

Вместе с Пугиным фигурантами дела стали еще несколько человек. «По данным следствия, в период 2018 – 2019 годов Сергей Пугин, являясь первым заместителем губернатора Курганской области – директором департамента агропромышленного комплекса, действуя в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также Вячеславом Розниным, занимавшим должность заместителя главы Шадринского района, организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика – ООО «Мультипласт», – напоминает СУ СКР по Курганской области.

Экс-заместитель главы Шадринска Рознин, а также топ-менеджеры ООО «Мультипласт» первыми попали под следствие. Силовики долго искали лишь коммерческого директора строительной фирмы Михаила Третьякова, который сбежал и был объявлен в международный розыск. Но в июне этого года его удалось задержать. И теперь он дает показания против своего покровителя Пугина.

В конце лета, когда удалось арестовать Третьякова, региональный Следком сообщил, что в деле Пугина появились новые эпизоды. По версии следствия, он получал от коммерсантов крупные взятки. Речь идет о 700 тыс рублей.

Показания на Пугина дал коммерческий директор ООО «Мультипласт» Михаил Третьяков. Он и рассказал, когда и сколько платил Пугину «за покровительство при получении муниципальных контрактов». И Пугину, и взяткодателям следователи предъявили новые обвинения. Возбуждены четыре уголовных дела по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ. Все имущество Пугина сейчас арестовано. Сам он находится в СИЗО.

Напомним, Пугин занимал пост первого заместителя губернатора Курганской области в период с 2014 по 2019 годы. Регионом тогда руководил губернатор Кокорин.

Курган, Дарья Котова

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