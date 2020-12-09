Определен банк, в котором Курганская область возьмет миллиарды для рефинансирования госдолга

Подведены итоги аукционов на открытие кредитных линий Курганской области. Суммарный объем лотов – 6,5 млрд рублей. Заявку на участие в аукционах подал только один банк.

Как сообщается на сайте гозакупок, единственным участником торгов стало ПАО «Сбербанк России». С финансово-кредитной организацией и будут заключены контракты. Область получает три кредитных линии, две из которых с лимитом 2 млрд рублей и одна – 2,5 миллиардов.

О том, что область планирует взять банковский кредит, было объявлено еще в середине ноября. Эти деньги – 6,5 млрд рублей, нужны чтобы досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов, взятых под высокий процент.

Госдолг Курганской области составляет 16 млрд 586 млн рублей. Из этой суммы 11,5 миллиардов – коммерческие кредиты, которые область периодически брала с 2012 года. По ранее привлеченным кредитам ставка составляет от 7,5 процентов до 8 процентов годовых. Это кабальные условия. Новый заем регион берет под 5,25 процентов годовых. Это позволит существенно сократить расходы на обслуживание госдолга. По оценке Финуправления Зауралья, расходы областного бюджета на обслуживание долговых обязательств сократятся более, чем на 85 млн. рублей.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 08.12.20

В Курганской области нет гриппа: только коронавирус и ОРВИ. / В Зауралье завершено расследование коррупционного дела экс-замгубернатора Пугина. / В Курганской области на здравоохранение направят миллиарды рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»