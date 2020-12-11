В Курганской области коронавирусом за сутки заболели 110 человек

В Курганской области третий день подряд регистрируется рекордное число новых случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, к 11 декабря заболели еще 110 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 9 тыс 974.

Почти 50 процентов вновь заразившихся – жители Кургана. В областной столице за сутки выявлено 53 случая. Остальные зарегистрированы в Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мокроусовском, Петуховском, Частоозерском, Юргамышском районах и Шадринске.

По выздоровлению за сутки выписаны 98 человек.

Курган, Дарья Котова

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