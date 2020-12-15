В Курганской области в начале 2021 года запускается новый мусоросортировочный комплекс

В Шадринске в январе 2021 года планируют запустить мусоросортировочный комплекс по сортировке бумаги, картона, пластика, металла и текстиля. Коммунальные отходы будут доставляться из Далматовского, Катайского, Шадринского районов и города Шадринска. Мощность установки – 40 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, инвестор вложил в проект более 71 млн рублей. Производственная площадка уже готова, линия по сортировке установлена. В данный момент решается вопрос лицензирования.

Как отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Станислав Носков, мусоросоритровочный комплекс «Шадринский» – один из первых шагов по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона. « Ввод в эксплуатацию объекта позволит снизить количество отходов, отправляемых на полигон, а отсортированные фракции пойдут во вторичную переработку», – отметил Носков.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье мусоросортировочные комплексы строятся в Шадринске и Кетовском районе. Инвестор проекта – ООО «Чистый город». С 1 января 2020 года компания, напомним, работает в статусе регионального мусорного оператора.

Кетовская станция (ее строят рядом с Шумихинским полигоном) сможет перерабатывать 160 тыс тонн.

С инвестором – ООО «Чистый город», заключены договоры на аренду земельных участков. Площадь земельного участка в Кетовском районе – 11,9 га, площадь Шадринского участка – 3,5 га. На кетовской площадке планируется создать 120 новых рабочих мест, на шадринской – 60 рабочих мест.

Курган, Дарья Котова

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