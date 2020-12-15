В Кургане будут судить рабочих, которые случайно убили мужчину «летающей» дверью

Следком Курганской области завершил расследование уголовного дела, фигурантами которого стали рабочие, убившие товарища дверью.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла 22 сентября – погиб 42-летний мужчина. «Двое рабочих выкинули из окна 5 этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу мужчину. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении», – сообщали ранее в Следкоме.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) будут судить двух рабочих одного из промышленных предприятий Кургана. Они в тот день выгружали и вывозили строительный мусор из здания.

«В ходе допроса обвиняемые свою вину в совершении указанного преступления полностью признали, в содеянном раскаялись. В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу будет рассмотрено судом», – резюмировали в региональном Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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