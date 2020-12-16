В Кургане на месяц закроют еще одну оживленную улицу

В Кургане в среду, 16 декабря, для движения закрывается участок ул. Гоголя. Он откроется только через месяц – 16 января 2021 года.

Движение транспорта прекращается в границах от ул.Гоголя,133 до ул.Гоголя, 92. На месте будут работать бригады «Водного Союза», которые должны отремонтировать самотечный коллектор. Он находится в аварийном состоянии.

«Причиной аварии на коллекторе стала газовая коррозия труб. Сети в данном районе изношены практически на 100%, поэтому ремонтные работы проводятся регулярно. С момента обнаружения аварии и до начала работ место провала было огорожено», – прокомментировал главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов и добавил, что из-за аварийных работ холодное водоснабжение потребителей не прекратится.

Как сообщал «Новый День», в Кургане с 30 ноября до 31 января 2021 года из-за работ «Водного союза» также перекрыта ул. Куйбышева. На два месяца для движения транспорта закрывается отрезок от ул. Блюхера до дома № 122 по ул. Куйбышева

Курган, Дарья Котова

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