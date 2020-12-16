Губернатор Шумков рассказал курганцам как реагировать на звонки от «имени правительства»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отреагировал на действия мошенников, которые звонят зауральцам от имени чиновников и просят оказать материальную помощь. Глава губернатора лично предупредил жителей региона, что злоумышленники разыгрывают для своих жертв целые спектакли.

В среду, 16 декабря, Шумков посвятил этой теме пост в своем аккаунте в Инстаграм. Он отметил, что «кто-то работает руками и головой на развитие региона, а кто-то хочет незаконно обогатиться за чужой счет».

«Резко участились звонки и сообщения от разного рода жуликов. Звонят, представляясь высокопоставленными федеральными и региональными чиновниками. Звонят предпринимателям и гражданам, требуя, вымогая, выманивая деньги. В разговорах оперируют информацией из открытых источников. Используют общие данные по должностям и реализуемым проектам. Пытаются сыграть на активной политике правительства по привлечению благотворителей, на том, что нам доверяют, на человеческих слабостях и чувствах. Ссылаются на необходимость поддержки детей-сирот, стариков. Разыгрывают настоящие спектакли», – написал Шумков.

Шумков считает, что авторы таких предложений уже сделали свой выбор между светом и тьмой. Губернатор попросил всех, кто уже столкнулся с мошенниками, просто не реагировать. «Никак. Бросьте трубку. Все переговоры по поддержке благотворительных проектов правительство ведет самостоятельно, официально и напрямую», – резюмировал Шумков.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области участились случаи мошенничества. Нашему агентству стало известно, что злоумышленники звонят госслужащим, представляются помощниками федеральных министров и сообщают собеседникам, что их кандидатура согласована на должность заместителя губернатора.

За новую должность авторы звонков требуют перечислить на конкретный счет крупную сумму. За последнее время такие звонки поступили уже трем членам правительства Курганской области.

Кроме того, неизвестные обзванивают руководителей крупных предприятий региона и от имени одного из заместителей губернатора требуют оказать благотворительную помощь на различные цели. В правительстве Курганской области официально заявили, что не имеют отношения к этим звонкам.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.12.20

В Курганской области более 50% случаев коронавируса выявляют в Кургане. / Грустный Новый год: какие ограничения ввели регионы России для жителей и туристов на праздники. / В Кургане полиция возбудила дела против владельцев общепита, нарушивших запрет на работу по ночам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»