В Курганской области благодаря программе, которую утвердил Мишустин, создали сотни рабочих мест

В 2020 году в Курганской области создали почти 1000 новых рабочих мест благодаря программе индивидуального социально-экономического развития региона (ИПСЭР). Об этом на совещании с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым сообщил губернатор Вадим Шумков.

Глава Минэкономразвития и губернатор Шумков обсуждали исполнение ИПСЭР во время совещания, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. Решетников спросил, что удалось сделать региону почти за год.

«Программа индивидуального социально-экономического развития дала вполне ощутимый результат. Это почти 1000 новых рабочих мест, если по всем мероприятиям суммировать. Это конкретные производственные площадки, дороги и очистные. Люди получают новое качество жизни. Можно строить дополнительное жилье, люди смогут переехать в новые квартиры благодаря в том числе этим мероприятиям», – сообщил Вадим Шумков и уточнил, что конкретно было сделано.

Так, часть средств федерального и регионального бюджетов область направила на поддержку бизнеса. Это субсидирование покупки оборудования в лизинг (300 млн рублей из федерального бюджета и 186 млн рублей из бюджета регионального), предоставление льготных займов (предусмотрено 283,1 млн рублей из федерального бюджета и 5,7 млн рублей – из областного). Глава региона подчеркнул, что эти меры пользуются популярностью. Займы микрофинансирования выданы почти 60 предприятиям, создано более 50 рабочих мест. Помощь с лизингом получили почти 150 предприятий.

Помимо этого в регионе продолжается работа по созданию индустриальных парков.

«У нас в плане создание семи таких площадок. Четыре из них создаются. Курганский индустриальный парк уже работает – это почти 59 тыс. квадратных метров производственных площадей. Там работают 18 резидентов, сотни наших земляков получили работу. Идут работы по реконструкции цехов на индустриальном парке «Территория областного развития» в Кургане. Заканчиваем в марте. Там тоже уже видны пять крупных новых завода, уже закупается оборудование. Здесь планируется создать 400 новых рабочих мест. Площадка на улице Щорса в Кургане, подписываем документы с Минпромом, будет индустриальный парк «Курган Энергомаш», инфраструктура, реконструкция и прочие вещи тоже финансируется за счет программы. Индустриальный парк в открытом виде, с сетями и дорогами, подведенными к земельным участкам в Варгашах – первый этап уже выполнен, в следующем году будем заниматься вторым этапом», – подчеркнул губернатор.

В пресс-службе курганского губернатора напомнили, что программа включает и мероприятия по развитию инфраструктуры. В 2020 году это строительство и реконструкция очистных сооружений в Далматово и Каргаполье, проектирование трех новых участков дорог в Кургане. Также программа включает проектирование новых очистных сооружений в Варгашах, строительство которых запланировано в следующем году.

Продолжается и работа по запуску в регионе особой экономической зоны в Кургане. Она позволит резидентам получать налоговые льготы и использовать особый таможенный режим, что будет способствовать развитию экспорта. Правительство области готовит документы для Министерства экономического развития. Ожидается, что статус особой экономической зоны «Курганская» будет подтвержден в начале 2021 года.

Как сообщал «Новый День», весной 2020 года во время визита в Курган премьер-министра РФ Михаила Мишустина была утверждена программа ускоренного социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы (ИПСЭР).

В течение пяти лет регион получит пять млрд рублей из федерального бюджета.Средства направят, во-первых, на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. Во-вторых, на поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для жилых районов. Одной из составляющих программы также создание особой экономической зоны.

В текущем году Курганской области был выделен первый транш в рамках ИПСЭР – 1 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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