В Курганской области вновь выросло количество случаев заражения Covid-19

По состоянию на 21 декабря в Курганской области зафиксировано 110 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба региона, уровень заболеваемости вновь вырос после трех дней отрицательной динамики.

Так, 18 декабря в Зауралье было зафиксировано рекордное количество новых случаев инфицирования – 111. Уже на следующий день, 19 декабря, в регионе 107 человек заразились Covid-19, 20 декабря уровень заражения снизился до 104 случаев.

Остановить рост распространения коронавирусной инфекции должна помочь вакцинация. В Зауралье уже начали ставить инъекцию людям, относящимся к основным группам риска – врачам и педагогам. Как сообщал «Новый День», на сегодняшний день полностью прошли курс вакцинации от Сovid-19 42 медицинских работника, первую дозу получили 382 медика и пять педагогов.

По словам директора департамента образования и науки региона Андрея Кочерова, сейчас в регионе формируются списки педагогических работников, желающих поставить прививку от коронавируса. Как подчеркивают в департаменте, вакцинация является добровольной. Одними из первых преподавателей, кто решился на себе испытать действие отечественной разработки «Спутник V», стали сотрудники Курганского областного музыкального колледжа и Областного колледжа культуры.

Массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале следующего года. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что поставить прививку стоит всем гражданам. Исследования доказали, что российская вакцина «Спутник V» безопасная и не вызывает тяжелых побочных эффектов.

В Курганской области ситуация с коронавирусом остается сложной. С начала пандемии новой инфекцией заразились более 11 тыс человек. Но при этом, как показывает статистика Центра управления регионом по Курганской области, жители Зауралья стали чуть реже жаловаться на проблемы, связанные с коронавирусом. За неделю с 14 по 20 декабря в региональный ЦУР поступило 41 обращение, связанное с Covid-19. Для сравнения, неделей ранее было подано 47 жалоб и предложений.

Курган, Дарья Котова

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