Военные медики, лечившие больных с Covid-19 в Зауралье, покинули регион

Сводный отряд медиков, прибывший в Курганскую область по линии Минобороны РФ в разгал второй волны пандемии, закончил работу в ковидных госпиталях. При участии военных врачей прошли лечение и были выписаны более 2,5 тыс. пациентов, также для региона была выработана единая система оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.

«Военные медики оказали неоценимую помощь, учитывая опыт, знания, которые ими были приобретены в период 2020 года в других регионах при развертывании военных госпиталей. Весь комплекс предпринятых мер позволил стабилизировать ситуацию, обеспечить качество лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время регион по всем показателям находится в «зелёной зоне», – прокомментировала исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

Как сообщает оперативный штаб Курганской области, с помощью отряда Минобороны была организована работа сортировочной площадки для приёма и распределения тяжелых и легких пациентов по лечебным учреждениям региона. Также был создан единый центр респираторной поддержки больных с острой дыхательной недостаточностью. В нём уже прошли лечение более 400 больных. А на базе сортировочной площадки медики организовали работу амбулаторно-поликлинического центра. Основная задача центра – проведение клинико-диагностических исследований, там же могут назначить лечение или скорректировать схему лечения для тех пациентов, у которых есть осложнения.

Как сообщал «Новый День», военные медики начали прибывать в Зауралье еще осенью, когда началась вторая волна коронавируса. Руководитель бригады прибывших медиков Алексей Сигидаев тогда утверждал, что есть серьезные вопросы к медработникам как в ковидаряих, так и в поликлиниках. Из уст Сигидаева прозвучало даже слово «саботаж».

Доктор Сигидаев подчеркивал, что вопросов и замечаний к комплектации медучреждений Зауралья у него практически нет. Больницы укомплектованы всем необходимым. Медучреждениям хватает и медпрепаратов, и техники, и СИЗов. При этом Сигидаев высказал несколько критических замечаний, связанных с работой медучреждений, и предложил ряд системных решений для сферы здравоохранения Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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