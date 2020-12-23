В аэропорту Кургана озвучили расписание двух новых южных рейсов

Два новых авиарейса из Кургана в Сочи и Симферополь открываются с 1 мая и 28 апреля соответственно. Расписание южных направлений уже опубликовано на сайте аэропорта Курган.

Авиакомпания S7 Airlines в 2021 году начинает полеты из Кургана в Сочи с 1 мая и завершит сезон 28 сентября. Рейсы Сочи-Курган и Курган-Сочи будут выполняться два раза в неделю: во вторник и в субботу. Вылет из Кургана в 18 часов, прилет в столицу региона в 11:30 часов.

Второй южный рейс – в Крым, также будет выполнять Авиакомпания S7 Airlines. В Симферополь из Кургана можно начать летать с 28 апреля по 29 сентября 2021 года. Вылет и прилет дважды в неделю – в среду и воскресенье. Время вылета в 18:10 часов, прибытие в 11:30 часов.

На новых направлениях авиаторы будут использовать воздушные суда Аэробус-319. Билеты уже поступили в продажу. На текущий момент минимальная цена билета в одну сторону – чуть более 6 тыс рублей.

Как сообщал «Новый День», южные рейсы для Кургана попали в перечень субсидируемых. И об их запуске и финансировании Росавиация сообщала еще в ноябре. Как ранее уточняли в пресс-службе курганского губернатора, заявку на оба южных маршрута в Росавиацию подала авиакомпания «Сибирь». Со своей стороны правительство Курганской области прорабатывало организационные и финансовые вопросы.

«Эти направления действительно востребованы и важны, они сделают летний отдых на курортах Юга для курганцев более доступным. Правительство Курганской области продолжает планомерную работу по расширению географии и повышению доступности для населения авиарейсов из Кургана», – комментировал глава департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв.

Курган, Дарья Котова

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